Грузовик на ул. Шурухина в Волгограде мог вспыхнуть из-за бензина в кузове

По имеющейся информации, горючее находилось в кузове автомобиля. В жару бензин активно испаряется, а его пары тяжелее воздуха, поэтому они могут скапливаться в кузове, багажнике или салоне. Если топливо перевозится в обычной, не предназначенной для этого таре, такая ёмкость может размягчаться, травить пары, протекать или даже лопнуть из-за расширения.