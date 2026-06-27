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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по музею в Ростовской области

СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ударом БПЛА ВСУ по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщает ведомство в своем канале в Max.

СК РФ возбудил уголовное дело в связи с ударом БПЛА ВСУ по военно-историческому музею «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщает ведомство в своем канале в Max.

Дело возбуждено военными следственными органами СК РФ по статье о террористическом акте.

По данным СК, ВСУ с помощью БПЛА в дневное время суток прицельно нанесли удар по музейному комплексу, где в этот момент находились посетители.

В результате удара есть пострадавшие, их количество уточняется. Как сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь, по последним данным, пострадали 12 человек, госпитализированы десять пострадавших.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов.

По словам губернатора, удар пришелся по основному комплексу зданий музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным, сама экспозиция музея не пострадала.

Слюсарь назвал атаку ВСУ на «Самбекские высоты» актом особого цинизма со стороны ВСУ.

Напомним, что в 1943 году на территории Ростовской области немецкие войска возвели неприступную линию обороны «Миус-фронт», прорвать которую советским войскам ценой больших потерь удалось после победы в Курской битве. В 1980 году на месте кровопролитных боев на Самбекских высотах был открыт Мемориал Славы.

В 2013 году ветераны Великой Отечественной войны и поисковики обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с инициативой построить музей «Самбекские высоты».

Строительство современного комплекса стартовало в 2015 году на народные пожертвования и бюджетные средства. Торжественное открытие состоялось 30 августа 2020 года, в день 77-й годовщины освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

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