30-летний мужчина утонул в реке Большой Несветай в Ростовской области

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области в реке Большой Несветай утонул 30-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Предварительно, 26 июня во время купания мужчина нырнул под воду и после этого пропал. Спустя сутки его нашли водолазы.
Напомним, ранее на водоеме в Красносулинском районе погиб 15-летний подросток.
Жителей Дона просят быть осторожными. Нельзя нырять с мостов и обрывов, а также в непроверенных местах. Нельзя заходить в воду в состоянии опьянения. Взрослые должны следить за детьми даже на мелководье.
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