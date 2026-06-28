Шесть пострадавших: на трассе Тюбук — Кыштым произошло серьезное ДТП

Авария произошла около 16:46 на 49-м километре дороги. Столкнулись два автомобиля «Шевроле Нива». По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель одной из машин, мужчина 1988 года рождения, по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся со второй «Шевроле Нивой», которой управлял водитель 2000 года рождения.