Один человек погиб при аварийной посадке самолета в Ленобласти

В Ленинградской области произошла аварийная посадка сверхлегкого самолета, в результате которой, по предварительным данным, погиб один человек, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел вечером в воскресенье на территории аэродрома в поселке Сельцо Волосовского района, уточняется в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.
«По предварительным сведениям, пилот совершил аварийную посадку. Погиб один человек», — говорится в сообщении. По факту инициировано расследование.
Ранее в Сергиево-Посадском городском округе также потерпел крушение легкомоторный самолёт. В результате аварии погиб лётчик-испытатель Пётр Тутакин.