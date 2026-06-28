Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб при аварийной посадке самолета в Ленобласти

В Ленинградской области произошла аварийная посадка самолета, в результате которой погиб один человек.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области произошла аварийная посадка сверхлегкого самолета, в результате которой, по предварительным данным, погиб один человек, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел вечером в воскресенье на территории аэродрома в поселке Сельцо Волосовского района, уточняется в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«По предварительным сведениям, пилот совершил аварийную посадку. Погиб один человек», — говорится в сообщении. По факту инициировано расследование.

Ранее в Сергиево-Посадском городском округе также потерпел крушение легкомоторный самолёт. В результате аварии погиб лётчик-испытатель Пётр Тутакин.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше