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В Ленобласти грузовой поезд наехал на 60-летнюю жительницу Петербурга

В Лужском районе Ленинградской области грузовой поезд травмировал пожилую жительницу Петербурга. Инцидент произошёл вечером 28 июня у железнодорожной станции Низовская.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в управлении на транспорте МВД по СЗФО, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около 22:30. Под колеса товарного состава попала 60-летняя женщина.

По предварительной информации, пострадавшая находилась в непосредственной близости от железнодорожных путей и не заметила приближающийся поезд. Также рассматривается версия, что в момент происшествия женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Машинист применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, однако расстояние оказалось недостаточным, чтобы предотвратить наезд.

Женщину госпитализировали. На движение поездов инцидент не повлиял.

По факту происшествия транспортная полиция проводит проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.