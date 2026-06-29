В Ленобласти грузовой поезд наехал на 60-летнюю жительницу Петербурга

Как сообщили в управлении на транспорте МВД по СЗФО, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около 22:30. Под колеса товарного состава попала 60-летняя женщина.
По предварительной информации, пострадавшая находилась в непосредственной близости от железнодорожных путей и не заметила приближающийся поезд. Также рассматривается версия, что в момент происшествия женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Машинист применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, однако расстояние оказалось недостаточным, чтобы предотвратить наезд.
Женщину госпитализировали. На движение поездов инцидент не повлиял.
По факту происшествия транспортная полиция проводит проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.