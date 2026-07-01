Девять человек эвакуировали из горящего дома в Володарском районе

В Володарском районе произошел крупный пожар в многоквартирном доме. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Жилой дом загорелся на улице Комсомольской в поселке Центральный. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. На месте работало пять расчетов.
К счастью, на пожаре никто не погиб. Из дома эвакуировали девять человек, в том числе двое детей. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в поселке Варнавино загорелись два частных жилых дома.
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