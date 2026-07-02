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На севере Волгограда разгорелся пожар у жилого дома: видео

Черный столб дыма сегодня, 2 июля, поднимался над Краснооктябрьским районом Волгограда. Как сообщили V102.RU.

Черный столб дыма сегодня, 2 июля, поднимался над Краснооктябрьским районом Волгограда. Как сообщили V102.RU очевидцы, на пересечении улиц Тарифной и Ватутина загорелась стихийная свалка.

Горы мусора образовались из сухих веток, а также старой мебели и строительных отходов, которые жители соседнего частного сектора навалили неподалеку от многоквартирного дома № 29А по улице Тарифной. Свалка периодически вычищалась, но через некоторое время она образовывалась вновь. Для местных жителей инцидент не стал неожиданностью.

— Периодически мусор на этом месте сгружался недобросовестными жителями частного сектора и ближайших многоквартирных домов. Много раз обращались для переноса мусорной площадки в другое место, но нас не слышали. И вот результат — сегодня куча строительных отходов и веток вспыхнули. Если нас не услышат, то так и будет гореть постоянно, — рассказали информагентству местные жители.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 15:52.

— Горел мусор глубокого залегания на площади 100 кв.м. Подразделения 2 ПСЧ ликвидировали горение в 16:29. Погибших и пострадавших нет, — дополнили в ведомстве.

Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Видео: читатели информагентства.

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