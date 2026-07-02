На севере Волгограда разгорелся пожар у жилого дома: видео

— Периодически мусор на этом месте сгружался недобросовестными жителями частного сектора и ближайших многоквартирных домов. Много раз обращались для переноса мусорной площадки в другое место, но нас не слышали. И вот результат — сегодня куча строительных отходов и веток вспыхнули. Если нас не услышат, то так и будет гореть постоянно, — рассказали информагентству местные жители.