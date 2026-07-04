Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека утонули в Нижегородской области 4 июля

В жаркую погоду число таких происшествий традиционно возрастает.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области зафиксированы два несчастных случая на воде за один день. Трагедии произошли в Павловском и Сокольском округах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В Павловском округе в акватории реки Ока водолазы поисково-спасательного отряда обнаружили и извлекли из воды тело 45-летнего мужчины.

В тот же день в Сокольском округе на Горьковском водохранилище в районе деревни Рамешки сотрудники ГИМС МЧС России нашли тело ещё одного погибшего — им оказался 70-летний мужчина.

Обстоятельства обоих происшествий устанавливаются. Спасатели в очередной раз призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на водоёмах: не купаться в необорудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не отпускать детей без присмотра.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше