«Что-то щелкнуло и повело за ней»: что известно об убийстве 12-летней девочки в Ленобласти

В Ленинградской области обнаружили тело 12-летней девочки, которая пошла в лес за грибами и не вернулась домой. По информации СМИ, эксперты обнаружили множественные травмы, более 30 колотых ранений и признаки удушения. В убийстве девочки подозревается 42-летний мужчина, который ранее был судим за разбой. Что известно о преступлении — в материале «Вечерней Москвы».
Пошла за грибами и не вернулась.
12-летняя девочка пропала вечером 2 июля вблизи СНТ «Захожье» в Тосненском районе Ленинградской области. Ее мать рассказала журналистам, что дочка отправилась собирать лисички на лесной опушке. Девочка росла в полной семье, у нее также есть 18-летняя сестра. Пропавшая была отличницей, окончила пятый класс, регулярно побеждала в вокальных конкурсах, сообщает Telegram-канал Shot.
В последний раз девочка связывалась с родными около 17:00. После этого ее телефон оказался выключен. По камерам удалось выяснить, что девочка вышла из леса и шла по СНТ, но до дома так и не дошла. К поискам привлекли поисковую группу «Лиза Алерт»: мать девочки вместе с волонтерами отправилась искать ее в лесу. В момент исчезновения на пропавшей были желтый дождевик, футболка, черные джинсы и кеды, передает 78.ru.
Днем 3 июля тело девочки со следами насилия было обнаружено. По камерам удалось установить, что погибшая вышла из СНТ «Захожье-5», где у ее семьи есть дача, и пошла вдоль других номерных садоводств до входа в лес. Спустя время камеры зафиксировали, как она идет в сторону своего дома. Однако до него девочка так и не добралась. Ее тело нашли в поле у лесополосы, оно было скрыто среди высокой травы. В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что по факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело.
СМИ сообщили, что на теле убитой обнаружили более 30 колотых ранений и следы насилия. Предварительно, причиной смерти девочки стала асфиксия (удушение). Уточняется, что ее тело обнаружили примерно в 600 метрах от ближайшего дома на территории одного из местных СНТ.
После убийства девочки сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя. Выяснилось, что к его дому оперативников привели следы — возможно, пропавшей девочки. Мать мужчины сказала полицейским, что на их участок никто не смог бы пройти незамеченным, ведь у них живут две собаки. При виде посторонних они, заверила женщина, «подняли бы всех на уши». Однако оперативники все же настояли на том, что именно у ее участка следы теряются. Соседи задержанного мужчины также настаивали на том, что он не может быть убийцей. К вечеру его отпустили из отделения полиции, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».
Поиски возможного убийцы продолжились. Сотрудники правоохранительных органов проверили записи с камер наблюдения у въезда в СНТ, чтобы выяснить, мог ли попасть на территорию кто-либо посторонний. Местные жители рассказали, что видели неизвестного мужчину, который подходил к детям и навязчиво пытался с ними пообщаться, пишет Telegram-канал «112».
Что известно о подозреваемом.
Утром 4 июля в Гатчине Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Им оказался ранее судимый 42-летний житель Тосненского района. Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что он собирался покинуть регион на поезде.
Также она опубликовала видео задержания и допроса подозреваемого в полиции. У мужчины спросили, понимает ли он, за что его задержали и признает ли он вину. Тот ответил утвердительно.
О задержанном известно, что он является бизнесменом, членом правления СНТ и занимается ремонтными работами. Опрошенные журналистами знакомые подозреваемого описывают его как «тихого и спокойного». Мужчина активно принимал участие в субботниках, помогал обустраивать СНТ, организовывал благотворительные сборы.
Также известно, что у подозреваемого есть супруга, с которой они в браке уже 15 лет. Для женщины, как и для многих знакомых задержанного, произошедшее стало шоком.
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— Были в семье измены всякие, но чего-то такого — нет! Шок. Пока я вообще не понимаю, что мне делать. Люди злые сейчас. Никто не пожалеет. Слава Богу, детей нету, наверное, Господь поэтому и не дал, — приводит слова женщины 78.ru.
По информации издания 47news, на допросе подозреваемый рассказал, что подтолкнуло его к убийству. Вечером 2 июля он ехал на своей машине и увидел, как девочка сворачивает с дорожки в сторону леса. В этот момент, утверждает мужчина, у него «что-то щелкнуло и повело за ней». Он напал на школьницу с перочинным ножом, который был у него в машине.
В Туве тем временем разыскивают двух девочек-подростков, которые ушли гулять 1 июля и не вернулись домой. Родственники нашли на берегу Енисея выключенные телефоны школьниц. В поисках участвует более 10 человек. По данным МВД, в ходе поисков уже было обследовано около 11 километров береговой линии и прилегающей территории. Что могло случиться с подростками и как продвигаются их поиски — в материале «Вечерней Москвы».