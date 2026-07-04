«Что-то щелкнуло и повело за ней»: что известно об убийстве 12-летней девочки в Ленобласти

После убийства девочки сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя. Выяснилось, что к его дому оперативников привели следы — возможно, пропавшей девочки. Мать мужчины сказала полицейским, что на их участок никто не смог бы пройти незамеченным, ведь у них живут две собаки. При виде посторонних они, заверила женщина, «подняли бы всех на уши». Однако оперативники все же настояли на том, что именно у ее участка следы теряются. Соседи задержанного мужчины также настаивали на том, что он не может быть убийцей. К вечеру его отпустили из отделения полиции, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».