Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

ВОРОНЕЖ, 5 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус совершил столкновение с грузовиком в Бобровском районе Воронежской области. По предварительным данным, в ДТП пострадали 12 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: РИА "Новости"

«В результате ДТП водитель автобуса и его 11 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказали в ведомстве.

Как пояснили в УМВД, 5 июля в 10:30 мск на 632-м км автодороги М-4 «Дон» в Бобровском районе Воронежской области 62-летний водитель автобуса, местный житель, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении грузовым автомобилем под управлением 65-летнего жителя Смоленской области.

«В автобусе следовало 26 пассажиров. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше