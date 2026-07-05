В Воронежской области в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

Как пояснили в УМВД, 5 июля в 10:30 мск на 632-м км автодороги М-4 «Дон» в Бобровском районе Воронежской области 62-летний водитель автобуса, местный житель, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении грузовым автомобилем под управлением 65-летнего жителя Смоленской области.