В Воронежской области в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

«В результате ДТП водитель автобуса и его 11 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — сказали в ведомстве.
Как пояснили в УМВД, 5 июля в 10:30 мск на 632-м км автодороги М-4 «Дон» в Бобровском районе Воронежской области 62-летний водитель автобуса, местный житель, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении грузовым автомобилем под управлением 65-летнего жителя Смоленской области.
«В автобусе следовало 26 пассажиров. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.