16 человек эвакуируют из кабинок канатки в Нижнем Новгороде — минтранс

У шестой опоры канатной дороги Нижний Новгород — Бор, где возникла внештатная ситуация, людей в кабинках нет.
Об этом сообщило областное министерство транспорта и автодорог.
Далее причины возникшей внештатной ситуации выяснят, уточнили в ведомстве.
Напомним, у одной из опор канатной дороги Нижний — Бор скопились четыре кабинки, дорога остановлена из-за шквалистого ветра.
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