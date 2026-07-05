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16 человек эвакуируют из кабинок канатки в Нижнем Новгороде — минтранс

В кабинках, застрявших у одной из опор, пассажиров нет.

У шестой опоры канатной дороги Нижний Новгород — Бор, где возникла внештатная ситуация, людей в кабинках нет.

Об этом сообщило областное министерство транспорта и автодорог.

После внеплановой остановки дороги в непогоду 16 пассжиров были лишь в двух кабинках ближе к станции «Сенная». Сотрудники МЧС ведут эвакуацию людей из кабинок по протоколу. МЧС уточняет: среди пассажиров четверо детей, состояние людей удовлетворительное.

Далее причины возникшей внештатной ситуации выяснят, уточнили в ведомстве.

Напомним, у одной из опор канатной дороги Нижний — Бор скопились четыре кабинки, дорога остановлена из-за шквалистого ветра.

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