ДТП с участием школьного автобуса произошло в Тайшетском районе

Как сообщает Госавтоинспекция региона и пресс-служба прокуратуры Приангарья, в результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю автобуса, его пассажирам, включая 16-летнюю школьницу, а также пассажирам легкового автомобиля, среди которых дети 7 и 8 лет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, в том числе сотрудниками Госавтоинспекции.