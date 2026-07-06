ДТП с участием школьного автобуса произошло в Тайшетском районе

IrkutskMedia, 6 июля. Прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса в Тайшетском районе Иркутской области. 6 июля на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» произошло столкновение автомобиля Toyota Town Ace Noah со школьным автобусом.
Как сообщает Госавтоинспекция региона и пресс-служба прокуратуры Приангарья, в результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю автобуса, его пассажирам, включая 16-летнюю школьницу, а также пассажирам легкового автомобиля, среди которых дети 7 и 8 лет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, в том числе сотрудниками Госавтоинспекции.
Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения, перевозки пассажиров и защиты прав несовершеннолетних. Также надзорное ведомство проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.