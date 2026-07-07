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В Нижнеилимском районе осудили экс-сотрудницу полиции за присвоение 1,3 миллиона рублей, являвшихся вещдоком

Нижнеилимский районный суд огласил приговор бывшей сотруднице полиции. Ее обвиняли в присвоении в особо крупном размере. Женщина похитила 1,3 миллиона рублей, которые являлись вещественными доказательствами по уголовному делу. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области.

Источник: ТК Город

Как установили следствие и суд, сотрудница полиции, занимая должность младшего специалиста ГТО, взяла деньги, которые находились в сейфе камеры хранения.

В марте 2026 года подсудимая уволена из органов МВД в связи с грубым нарушением служебной дисциплины. В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, в течение 5 лет ей запрещено занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с материальной ответственностью.

Осужденная отправится за решетку, когда ее сыну исполнится 14 лет. Пока отбывание наказания отсрочено.