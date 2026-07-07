В Нижнеилимском районе осудили экс-сотрудницу полиции за присвоение 1,3 миллиона рублей, являвшихся вещдоком

Как установили следствие и суд, сотрудница полиции, занимая должность младшего специалиста ГТО, взяла деньги, которые находились в сейфе камеры хранения.
В марте 2026 года подсудимая уволена из органов МВД в связи с грубым нарушением служебной дисциплины. В судебном заседании подсудимая вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, — говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов.
Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, в течение 5 лет ей запрещено занимать должности в системе правоохранительных органов, связанные с материальной ответственностью.
Осужденная отправится за решетку, когда ее сыну исполнится 14 лет. Пока отбывание наказания отсрочено.