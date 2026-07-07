Костя Цзю гоняется за бывшим бизнес-партнёром из-за хищения 7 млн рублей

Сам предприниматель факт получения средств признаёт, однако утверждает, что речь шла о займах с официальным оформлением и ставкой 34% годовых. По его словам, он уже вернул около 1,75 млн рублей. Козьяков объясняет финансовые проблемы последствиями пандемии, из-за которой его детские центры были закрыты. Бизнесмен считает, что конфликт должен рассматриваться в рамках гражданского спора, а не уголовного дела.