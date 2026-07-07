Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек спасли на пожаре в Выксе

Предварительной причиной происшествия стала неосторожность во время курения.

Источник: Нижегородская правда

В Выксе из загоревшейся пятиэтажки спасли 6 человек, в том числе 2 детей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Минувшей ночью, 6 июля, в рабочем поселке Досчатое загорелась одна из квартир жилого дома. Из огня спасли 6 человек с помощью специальных масок. Еще 15 жителей были эвакуированы из подъезда.

Огонь ликвидировали на площади 20 квадратных метров. В результате пожара повреждены балконы трех квартир.

Погибших и пострадавших нет. Вероятной причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородец сгорел заживо у разливайки.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше