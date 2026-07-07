Шесть человек спасли на пожаре в Выксе

В Выксе из загоревшейся пятиэтажки спасли 6 человек, в том числе 2 детей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Минувшей ночью, 6 июля, в рабочем поселке Досчатое загорелась одна из квартир жилого дома. Из огня спасли 6 человек с помощью специальных масок. Еще 15 жителей были эвакуированы из подъезда.
Огонь ликвидировали на площади 20 квадратных метров. В результате пожара повреждены балконы трех квартир.
Погибших и пострадавших нет. Вероятной причиной возгорания стала неосторожность при курении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородец сгорел заживо у разливайки.
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