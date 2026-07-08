КАМАЗ врезался в паром с людьми после вылета на набережную в Павлове

В Павлове грузовик КАМАЗ вылетел на набережную и столкнулся с паромом, на котором находились люди. Об этом сообщил MAX-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».
Информация о пострадавших и причинах произошедшего уточняется.
Информация о возможных пострадавших уточняется, обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
В Павлове грузовик КАМАЗ вылетел на набережную и столкнулся с паромом, на котором находились люди. Об этом сообщил MAX-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».
Информация о пострадавших и причинах произошедшего уточняется.