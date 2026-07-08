Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КАМАЗ врезался в паром с людьми после вылета на набережную в Павлове

Информация о возможных пострадавших уточняется, обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

В Павлове грузовик КАМАЗ вылетел на набережную и столкнулся с паромом, на котором находились люди. Об этом сообщил MAX-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ».

Информация о пострадавших и причинах произошедшего уточняется.