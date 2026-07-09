СМИ: в Конго расширилась зона распространения вируса Эбола

В Демократической Республике Конго (ДРК) зафиксированы два вероятных случая заражения лихорадкой Эбола в городе Кисангани, который является административным центром провинции Чопо. Как сообщает агентство Reuters, ранее этот регион не входил в зону распространения опасного заболевания.
Специалисты оценивают риск дальнейшего распространения вируса внутри страны как очень высокий, а для соседних государств — как высокий. В ответ на угрозу медицинские службы экстренно усилили эпидемиологический надзор и отслеживание контактов. Всемирная организация здравоохранения констатирует, что вспышка в ДРК на данный момент не взята под контроль, а вирус продолжает распространяться на фоне активных миграционных процессов населения.
Ситуация осложняется проблемами в мониторинге эпидемиологической обстановки. Ранее стало известно, что специалисты потеряли из виду почти 300 человек в Африке, заразившихся вирусом. Подобные пробелы в отслеживании контактов вызвали серьезную критику в адрес экспертов по медицинской профилактике.
При этом академик РАН Геннадий Онищенко ранее заявлял, что риск глобальной пандемии Эболы крайне мал. По его словам, для масштабного распространения вируса необходим механизм передачи инфекции воздушно-капельным путем, которым данный вирус не обладает.