СМИ: в Конго расширилась зона распространения вируса Эбола

Специалисты оценивают риск дальнейшего распространения вируса внутри страны как очень высокий, а для соседних государств — как высокий. В ответ на угрозу медицинские службы экстренно усилили эпидемиологический надзор и отслеживание контактов. Всемирная организация здравоохранения констатирует, что вспышка в ДРК на данный момент не взята под контроль, а вирус продолжает распространяться на фоне активных миграционных процессов населения.