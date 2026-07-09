В Челябинске спасатели эвакуировали из горящего дома семерых взрослых и ребенка

В Челябинске в многоэтажке по улице Художника Русакова случился пожар. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже. Подъезд заволокло ядовитым дымом.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пожарные с помощью спаскомплектов эвакуировали семерых взрослых и двухлетнюю девочку. В итоге никто н пострадал.
Огонь охватил 10 квадратных метров, но его удалось потушить. Причину происшествия сейчас выясняют эксперты.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше