Эвакуированные жители Таганрога вернутся домой только через несколько дней

В порту Таганрога продолжается тушение пожара, горят нефтепродукты, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Отмечается, что пены достаточно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу. Однако быстрой ликвидации огня ждать не стоит. Эвакуированным из окрестных кварталов жителям сказали, что вернуться домой они смогут только через несколько дней.
Многие находятся у родственников, но всем желающим предоставят временный кров в гостинице.
Сотрудники городской администрации проводят повторный поквартирный обход, чтобы убедиться, что люди покинули опасную зону.
В Таганроге изменено движение так, чтобы исключить проезд по прибрежной территории.