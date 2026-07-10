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Эвакуированные жители Таганрога вернутся домой только через несколько дней

В порту Таганрога продолжается тушение пожара, горят нефтепродукты, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В порту Таганрога продолжается тушение пожара, горят нефтепродукты, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Отмечается, что пены достаточно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу. Однако быстрой ликвидации огня ждать не стоит. Эвакуированным из окрестных кварталов жителям сказали, что вернуться домой они смогут только через несколько дней.

Многие находятся у родственников, но всем желающим предоставят временный кров в гостинице.

Сотрудники городской администрации проводят повторный поквартирный обход, чтобы убедиться, что люди покинули опасную зону.

В Таганроге изменено движение так, чтобы исключить проезд по прибрежной территории.

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