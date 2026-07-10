Эвакуированные жители Таганрога вернутся домой только через несколько дней

Отмечается, что пены достаточно, чтобы минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу. Однако быстрой ликвидации огня ждать не стоит. Эвакуированным из окрестных кварталов жителям сказали, что вернуться домой они смогут только через несколько дней.