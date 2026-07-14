Минобороны: Средства ПВО за ночь уничтожили 288 беспилотников ВСУ над Россией

Глава Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь тогда сообщил, что за ночь 13 июля в регионе три человека погибли, еще пять получили ранения. Над областью был сбит 81 вражеский дрон. После областная прокуратура открыла горячую линию для жителей, пострадавших в результате ночного удара Украины.