Минобороны: Средства ПВО за ночь уничтожили 288 беспилотников ВСУ над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 288 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом во вторник, 14 июля, сообщило Министерство обороны РФ.
Уточняется, что украинские дроны удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей.
Также БПЛА уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, республикой Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей, передает Telegram-канал Минобороны.
Накануне в оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО уничтожили 146 украинских беспилотников над регионами России в течение дня.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь тогда сообщил, что за ночь 13 июля в регионе три человека погибли, еще пять получили ранения. Над областью был сбит 81 вражеский дрон. После областная прокуратура открыла горячую линию для жителей, пострадавших в результате ночного удара Украины.