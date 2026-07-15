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В Ростове-на-Дону отразили атаку БПЛА

Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что из-за падения обломков дрона повреждена кровля частного дома.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону. Кровля частного дома повреждена из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Железнодорожном районе в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, без детонации. Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась», — написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что в Советском районе города взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.

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