В Ростове-на-Дону отразили атаку БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону. Кровля частного дома повреждена из-за падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Железнодорожном районе в результате падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, без детонации. Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась», — написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что в Советском районе города взрывной волной повреждено остекление в одной из квартир жилого дома. Пострадавших нет, эвакуация не потребовалась.