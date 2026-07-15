Администратор пабликов Подольска Алексей Прокофьев погиб на Итурупе

Администратор крупных информационных сообществ Подольска и Кузнечиков Алексей Прокофьев погиб на острове Итуруп. Ему был 41 год. О трагедии сообщил депутат Совета депутатов городского округа Подольск Алексей Старчак.
По словам депутата, сначала получить достоверную информацию о произошедшем было сложно. Старчак связался со следователем, который подтвердил гибель Прокофьева.
Трагедия произошла 14 июля на Чертовой скале, расположенной в 44 километрах от города Курильска. В 13:08 по местному времени в службу 112 поступило сообщение о падении туриста из незарегистрированной группы. На место направили спасателей, медиков и сотрудников полиции. Спасти мужчину не удалось.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили о проведении процессуальной проверки. Следователь осмотрел место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокофьев на протяжении многих лет занимался городскими информационными сообществами, в которых публиковались новости Подольска, Климовска и микрорайона Кузнечики. По словам Старчака, он помогал жителям привлекать внимание к городским вопросам, но не стремился к политической карьере.
Ранее на острове Итуруп турист сорвался с Чертовой скалы и получил травмы, несовместимые с жизнью. В МЧС отмечали, что маршрут группы не был зарегистрирован.