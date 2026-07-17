В Камышине подросток проводил пьяную женщину до дома и обокрал

— Прибыв по месту жительства женщины, подозреваемый поднялся вместе с ней на этаж и помог оплатить поездку через мобильное банковское приложение. Обратив внимание, что на счете потерпевшей еще имеются денежные средства, он, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, перевел на свой банковский счет 11 399 рублей, — рассказали в следственном органе.