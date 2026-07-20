Пожар вспыхнул на военной базе Асака в Японии

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал начать в стране дискуссию по ядерному оружию. Как передает агентство Kyodo News, чиновник заявил, что ситуация в сфере безопасности вокруг Японии серьезно осложнилась. По его словам, Токио необходимо отказаться от практики, при которой некоторые темы считаются запретными для обсуждения.