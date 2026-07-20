Пожар вспыхнул на военной базе Асака в Японии

По предварительным данным, возгорание началось на мусорной свалке внутри военного объекта. Пламя быстро перекинулось на соседние складские помещения. Для ликвидации огня на место прибыли девять пожарных расчетов. Сведений о пострадавших пока нет, сообщает NHK.
База Асака занимает часть территории Токио и соседней префектуры Сайтама. Именно там находится штаб восточной армии Сил самообороны Японии.
Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал начать в стране дискуссию по ядерному оружию. Как передает агентство Kyodo News, чиновник заявил, что ситуация в сфере безопасности вокруг Японии серьезно осложнилась. По его словам, Токио необходимо отказаться от практики, при которой некоторые темы считаются запретными для обсуждения.