Более 37 млн рублей украли при ремонте трамвайных путей в Нижнем Новгороде

Так, при заполнении документов и актов о приемке выполненных работ он вносил ложные данные о затратах. Директор компании получил 37,6 миллиона рублей обманным путем от Министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в период с декабря 2023 по январь 2024 года. Хотя работы были выполнены не до конца.