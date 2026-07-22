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Два поезда и вертолет тушат пожар на складе в Краснодаре

Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин сообщил, что к тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре, возникшего после ночной атаки БПЛА, привлечены два пожарных поезда и вертолет Ми-8.

«Сейчас ведется проливка конструкций. К работам привлекают 125 человек и 39 единиц техники. Два пожарных поезда, а также вертолет Ми-8, который совершил уже девять сбросов воды», — заявил Клушин на заседании регионального оперативного штаба. Его слова приводит пресс-служба краевой администрации.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в среду проинформировал, что складской комплекс в Краснодаре загорелся после ночной атаки противника. По его данным, десять человек пострадали, пожар локализован. Позднее Кондратьев уточнил, что одна из раненых девушек скончалась в больнице. В Армавире обломки БПЛА упали на территорию предприятия, в результате чего погиб охранник. В Краснодаре и Динском районе обломки БПЛА нанесли повреждения жилым домам.

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