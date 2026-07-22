Два поезда и вертолет тушат пожар на складе в Краснодаре

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в среду проинформировал, что складской комплекс в Краснодаре загорелся после ночной атаки противника. По его данным, десять человек пострадали, пожар локализован. Позднее Кондратьев уточнил, что одна из раненых девушек скончалась в больнице. В Армавире обломки БПЛА упали на территорию предприятия, в результате чего погиб охранник. В Краснодаре и Динском районе обломки БПЛА нанесли повреждения жилым домам.