Бывшему руководителю «Удмуртлеса» запросили шесть лет колонии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Бывшему главе «Удмуртлеса», который также был начальником управления водного хозяйства Минприроды Удмуртии, Руслану Эмир-Усейнову запросили шесть лет колонии по делу о превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Эмир-Усейнову [запросили] 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года», — сказала собеседница.
Эмир-Усейнова заключили под стражу весной 2024 года. Он обвиняется в том, что с июля 2019 года по декабрь 2020 года, являясь должностным лицом Минприроды Удмуртии, принял и согласовал исполнительную документацию, представленную ООО «Дельта-Строй», содержащую в себе завышенные сведения об объеме выполненных работ по расчистке русла реки Увы.
В материалах дела также фигурирует экс-глава Минприроды Удмуртии Денис Удалов. 22 июля стало известно, что ему запросили семь лет колонии.