Бывшему руководителю «Удмуртлеса» запросили шесть лет колонии

Эмир-Усейнова заключили под стражу весной 2024 года. Он обвиняется в том, что с июля 2019 года по декабрь 2020 года, являясь должностным лицом Минприроды Удмуртии, принял и согласовал исполнительную документацию, представленную ООО «Дельта-Строй», содержащую в себе завышенные сведения об объеме выполненных работ по расчистке русла реки Увы.