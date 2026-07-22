Пожар в жилом доме в центре Москвы локализован

Столичные пожарные ликвидируют возгорание в жилом здании в центре Москвы. Благодаря принятым мерам пожар был локализован. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по г. Москве.
По уточненным данным, пожар возник по адресу: улица Гончарная, д. 26, к. 1. Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома — горят личные вещи и мебель.
Ранее 20 июля в элитном жилом комплексе на Страстном бульваре в Москве произошло возгорание строительных материалов. Площадь пожара достигла 200 кв. м., ему был присвоен повышенный ранг 2бис.
До этого в промышленной зоне на Волоколамском шоссе столицы загорелось строение за автомойкой. Внутри находились углекислотные баллоны, существовала угроза взрыва. Огонь быстро распространялся и через несколько минут перекинулся на соседнее здание. Также загорелся прицеп у одной из фур и вспыхнули складские поддоны.