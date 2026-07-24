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В Перми закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввела Росавиация.

Источник: Комсомольская правда

Росавиация с 08:45 24 июля ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту задерживается прилет и вылет нескольких авиарейсов. Ограничения также ввели в соседних с Прикамьем аэропортах Ижевске и Кирове.

Ранее в Пермском крае с 08:30 ввели режим «Ракетная опасность», в Перми — план «Ковер».

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