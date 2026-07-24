Сухогруз с американским грузом атакован в Чёрном море по пути на Украину

Экипаж передал сигнал бедствия. По данным капитана, никто из находившихся на борту не пострадал. К месту происшествия направили два спасательных судна и вертолёт. Согласно утверждению МВД Румынии, судно перевозило американский уголь на Украину — страну, которая занимала 7-е место в мире по запасам угля.