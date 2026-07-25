Участковая больница загорелась в селе Шелехово в Иркутской области

Ранним утром 25 июля в селе Шелехово Тайшетского района загорелась кровля участковой больницы. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 04:37 по иркутскому времени. На место сразу выехали пожарные расчеты, и когда они прибыли, крыша медучреждения уже горела.
Тушить огонь бросили все силы: всего на месте работали 27 человек и 10 единиц техники, из них от МЧС — 13 спасателей и 4 машины. Пожарным удалось быстро взять ситуацию под контроль.
«В 06:05 пожар локализован. В 06:10 открытое горение ликвидировано», — рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Остальная информация по пожару пока уточняется, данные о пострадавших и причинах возгорания выясняются.
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