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На Эльбрусе за два дня погиб шестой альпинист

На Эльбрусе погиб еще один альпинист. Второго участника группы эвакуировали. Всего за два дня при восхождении на гору погибли шесть человек.

На Эльбрусе погиб еще один альпинист. Второго участника группы эвакуировали. Всего за два дня при восхождении на гору погибли шесть человек.

Как сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии, днем 26 июля группа альпинистов, которая находилась на высоте 5,3 тыс. метров, попросила о помощи. Спасатели эвакуировали одного человека — альпиниста из Тульской области. Его напарник погиб. Из-за пурги и шквалистого ветра в горах его тело пока не смогли эвакуировать.

Накануне за помощью спасателей обратилась группа иностранных альпинистов, которая находилась на высоте 5,1 тыс. метров. Погибли пять человек из Боснии и Герцеговины. Еще двух человек спасли.

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