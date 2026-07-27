Казахстанка прикинулась беременной, но это ей не помогло

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, приговором Иртышского районного суда женщине было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля и привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно.
Однако осужденная не сделала должных выводов. Без уважительных причин она неоднократно уклонялась от выполнения принудительных работ, систематически употребляла алкогольные напитки и привлекалась к ответственности за совершение правонарушений.
В связи с неоднократными нарушениями порядка и условий отбывания наказания служба пробации Иртышского района направила в суд представление о замене ограничения свободы лишением свободы.
Во время судебного разбирательства осужденная пыталась избежать ответственности, заявив о якобы имеющейся беременности, и попросила оставить ее на свободе.
Для проверки представленной информации судебные заседания неоднократно откладывались, однако впоследствии данный факт не нашел своего подтверждения.
По итогам рассмотрения представления суд принял решение заменить ранее назначенное наказание. Осужденная направлена в учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности для отбывания наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год 7 месяцев 20 дней.