Мирошник назвал субъекты РФ, которые затронули масштабные отключения света

Мирошник уточнил, что в Крыму из-за систематических ударов ВСУ действовали жесткие ограничения на подачу электроэнергии. «В ряде районов были введены веерные и экстренные отключения, повлекшие за собой перебои с водоснабжением. Наиболее сложная ситуация с отключениями электроэнергии сложилась в Симферопольском районе, в городских округах Алушта, Ялта, в Джанкойском и Красноперекопском районах, в Керчи и Феодосии», — сообщил он.