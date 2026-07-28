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Мирошник назвал субъекты РФ, которые затронули масштабные отключения света

Речь идет о Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях.

ЛУГАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Республику Крым, Херсонскую и Запорожскую области на минувшей неделе затронули самые масштабные отключения электричества после ударов Вооруженных сил Украины. Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, украинские войска усилили число ударов по объектам энергетики.

По его словам, ВСУ на неделе усилили удары по узловым распределительным подстанциям. «Масштабные отключения электричества из-за продолжающихся атак на ключевые объекты энергетической инфраструктуры фиксировались в Республике Крым, Херсонской и Запорожской областях», — сказал он.

Мирошник уточнил, что в Крыму из-за систематических ударов ВСУ действовали жесткие ограничения на подачу электроэнергии. «В ряде районов были введены веерные и экстренные отключения, повлекшие за собой перебои с водоснабжением. Наиболее сложная ситуация с отключениями электроэнергии сложилась в Симферопольском районе, в городских округах Алушта, Ялта, в Джанкойском и Красноперекопском районах, в Керчи и Феодосии», — сообщил он.

По словам собеседника агентства, в начале недели в Херсонской области оказались обесточенными 14 муниципалитетов. При этом в Запорожской области на неделе была обесточена большая часть населенных пунктов региона.

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