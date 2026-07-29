В Екатеринбурге двое подростков на самокате влетели в BMW

В Екатеринбурге вечером 28 июля в районе дома № 3/1 на улице Пехотинцев произошло ДТП, в результате которого пострадали два подростка — 14 и 15 лет. Предварительно, около 23:10 они двигались вдвоем на одном электросамокате по проезжей части улицы Донбасской в сторону Бебеля.