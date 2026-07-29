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В Дзержинском районе Новосибирска горел склад на улице Есенина

Днём 29 июля в Дзержинском районе Новосибирска произошёл пожар в здании складского назначения на улице Есенина, 9/1.

Источник: АСТ-54

Возгорание произошло в одной из трёх секций склада. На место оперативно выехали пожарные расчёты. По данным МЧС, открытое горение удалось ликвидировать за 15 минут. Огнеборцы не допустили распространения пламени на соседние отсеки.

На тушение пожара привлекались 28 человек и 8 единиц техники, включая 6 автоцистерн и автолестницу. Информации о пострадавших не поступало.

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