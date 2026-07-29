В Дзержинском районе Новосибирска горел склад на улице Есенина

Возгорание произошло в одной из трёх секций склада. На место оперативно выехали пожарные расчёты. По данным МЧС, открытое горение удалось ликвидировать за 15 минут. Огнеборцы не допустили распространения пламени на соседние отсеки.
На тушение пожара привлекались 28 человек и 8 единиц техники, включая 6 автоцистерн и автолестницу. Информации о пострадавших не поступало.
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