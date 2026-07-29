В Прикамье простятся с ветераном Чечни, погибшим на СВО

В Оханском округе Прикамья простятся с ветераном Чечни Рудольфом Туровым, погибшим на СВО.
Как сообщили в администрации муниципалитета, Рудольф Туров родился в 1981 году. После окончания школы он прошёл срочную службу в армии, а затем принял участие в боевых действиях на территории Республики Чечня.
В 2023 году Рудольф Туров заключил контракт с Министерством обороны России. На спецоперации он служил в пулемётном отделении мотострелкового взвода. Боец погиб 15 июля 2026 года, исполняя воинский долг.
«У Рудольфа Васильевича осталась супруга и четверо детей», — отметили в администрации.
Траурная церемония прощания с Рудольфом Туровым состоится 30 июля в 10:00 в доме культуры села Таборы. Бойца похоронят со всеми воинскими почестями.
Напомним, ранее в Прикамье ушёл из жизни водитель скорой помощи Вячеслав Побока.