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В омском СНТ при пожаре пострадал человек

О его состоянии не уточняется.

Источник: Om1 Омск

Ранним утром в среду, 29 июля, в Кировском округе Омска произошёл пожар. В садоводстве «Карат» загорелся дом, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 4:11 утра. На тушении работали 12 сотрудников МЧС, были задействованы три единицы техники. Открытое горение ликвидировали полчаса спустя, в 4:41.

В результате происшествия один человек получил травмы. Информация о его состоянии не приводится. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.

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