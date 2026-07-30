В омском СНТ при пожаре пострадал человек

Ранним утром в среду, 29 июля, в Кировском округе Омска произошёл пожар. В садоводстве «Карат» загорелся дом, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Сигнал о возгорании поступил спасателям в 4:11 утра. На тушении работали 12 сотрудников МЧС, были задействованы три единицы техники. Открытое горение ликвидировали полчаса спустя, в 4:41.
В результате происшествия один человек получил травмы. Информация о его состоянии не приводится. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.
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