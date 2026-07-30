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В Алуште потушили крупный пожар в офисном здании

Пожарные в крымской Алуште потушили начавшийся вчера пожар в офисном здании. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, сообщает региональное управление МЧС.

Пожарные в крымской Алуште потушили начавшийся вчера пожар в офисном здании. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, сообщает региональное управление МЧС.

29 июля загорелась кровля офисного здания на улице Хромых в центре Алушты. Из пожара был спасен один человек. Как уточняет МЧС, обстановка осложнялась сильным задымлением помещений и высокой горючей загрузкой офисного здания. Из-за того что здание было старой постройки, произошло обрушение между вторым и третьим этажами.

Огонь локализовали в тот же день. В тушении задействовали 76 человек и 23 единицы техники. Причины пожара пока не установлены.

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