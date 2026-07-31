Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На предприятии и складе в Волгограде произошли возгорания из-за дронов ВСУ

В результате атаки беспилотников ВСУ в Волгограде зафиксировано возгорание на предприятии и складе. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

В результате атаки беспилотников ВСУ в Волгограде зафиксировано возгорание на предприятии и складе. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

— В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и на складах в Дзержинском районе, — его слова приводит Telegram-канал администрации региона.

В настоящее время на месте происшествий работают оперативные службы. Также были зафиксированы повреждения многоквартирного дома и частного домовладения. Пять человек пострадали, им оказывают медпомощь.

В тот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два человека пострадали в регионе в результате ударов Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате прилета украинского БПЛА поврежден многоквартирный дом, произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения.

30 июля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин передал, что регион подвергся самой массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. 29 июля там уничтожили 23 БПЛА, 30 июля — 30 дронов.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше