На предприятии и складе в Волгограде произошли возгорания из-за дронов ВСУ

В результате атаки беспилотников ВСУ в Волгограде зафиксировано возгорание на предприятии и складе. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
— В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и на складах в Дзержинском районе, — его слова приводит Telegram-канал администрации региона.
В настоящее время на месте происшествий работают оперативные службы. Также были зафиксированы повреждения многоквартирного дома и частного домовладения. Пять человек пострадали, им оказывают медпомощь.
В тот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два человека пострадали в регионе в результате ударов Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате прилета украинского БПЛА поврежден многоквартирный дом, произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения.
30 июля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин передал, что регион подвергся самой массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. 29 июля там уничтожили 23 БПЛА, 30 июля — 30 дронов.