На предприятии и складе в Волгограде произошли возгорания из-за дронов ВСУ

В тот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два человека пострадали в регионе в результате ударов Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате прилета украинского БПЛА поврежден многоквартирный дом, произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения.