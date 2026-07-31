Узел связи телефонных мошенников ликвидировали на северо-востоке Москвы

Полицейские ликвидировали узел связи телефонных мошенников на северо-востоке Москвы. Пособники злоумышленников разместили сим-боксы в нескольких арендованных квартирах. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— По версии следствия, фигурант за денежное вознаграждение на протяжении восьми месяцев подыскивал квартиры, сдающиеся посуточно в аренду. Он получил от кураторов необходимое оборудование и в целях конспирации ежедневно менял места дислокации, — рассказали на сайте ведомства.
В квартире на улице Пестеля, которую арендовал 18-летний молодой человек, нашли три сим-бокса, GSM-шлюзы и другие улики. Позднее силовики задержали еще одного участника преступной схемы. Он работал оператором узла связи. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Их отправили в СИЗО.
Ранее в Москве задержали иностранца, который установил восемь сим-боксов в съемных квартирах. Там также нашли более 500 сим-карт и мобильные телефоны. В отношении злоумышленника завели уголовное дело и заключили его под стражу.