Узел связи телефонных мошенников ликвидировали на северо-востоке Москвы

В квартире на улице Пестеля, которую арендовал 18-летний молодой человек, нашли три сим-бокса, GSM-шлюзы и другие улики. Позднее силовики задержали еще одного участника преступной схемы. Он работал оператором узла связи. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. Их отправили в СИЗО.