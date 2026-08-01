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Сотрудника ИВС в Петербурге заподозрили в передаче запрещенных предметов арестованному

Сотрудника одного из территориальных отделов полиции Санкт-Петербурга заподозрили в превышении должностных полномочий. По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, речь идет о должностном лице изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых.

По версии оперативников управления собственной безопасности, полицейский из корыстных побуждений по просьбе одного из арестованных организовал передачу запрещенных для содержащихся в изоляторе предметов.

Следственные органы приняли процессуальное решение в отношении сотрудника. Руководство регионального главка МВД назначило служебную проверку.

В ведомстве отметили, что в случае подтверждения вины полицейского уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлекут к ответственности в установленном законом порядке.