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В Туве в районе станции «Тайга» ищут ушедшую за грибами 56-летнюю женщину

Спасатели прочесывают лес в Туве в поисках пропавшей женщины.

Источник: Комсомольская правда

1 августа в 15:20 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Тувы поступил тревожный звонок: в Пий-Хемском районе на станции «Тайга» потерялась женщина. Напомним, что речь идет о туристической базе (кластерный участок) с таким названием. Железной дороги в республике нет.

Известно, что заблудившейся местной жительнице 56 лет, она ушла в лес за грибами и не вернулась.

На поиски сразу отправили четырех спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда на двух машинах. Они прочесывают местность, но пока безрезультатно. Руководитель МЧС по республике взял операцию под личный контроль.

Сложность заключается в том, что сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. Он продлится до 16 августа. Это значит, что посещение лесов официально ограничено, и людей там быть не должно. Но грибники все равно рискуют, не обращая внимания на запреты.

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