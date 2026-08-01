«112»: 17 человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в центре Москвы

Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета в настоящее время работают на месте инцидента, сообщила ранее пресс-служба ведомства. Там отметили, что точное число погибших и пострадавших уточняется. При этом по информации ГУ МВД России по Москве, в результате случившегося три человека погибли и 15 пострадали.