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При взрыве в ресторане в Москве погиб один из посетителей

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что жертвой взрыва в ресторане на Кудринской площади в Москве стал один из посетителей.

Источник: РИА "Новости"

Согласно заявлению НАК, «в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей».