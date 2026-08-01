Согласно заявлению НАК, «в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей».
При взрыве в ресторане в Москве погиб один из посетителей
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что жертвой взрыва в ресторане на Кудринской площади в Москве стал один из посетителей.