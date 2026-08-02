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Задержали водителя катера который наехал на ребенка Воронеже

Родственники погибших опасаются, что виновник избежит наказания.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Воронежской области, в котором погибли двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном ведомстве 2 августа.

Напомним, ДТП произошло в марте в городе Лиски. Парни ехали впятером на Hyundai Genesis по улице Свердлова в Лисках. В какой-то момент 23-летний водитель внезапно потерял контроль над машиной. Она на скорости вылетела с дороги, несколько раз перевернулась и врезалась в столб. В результате погибло двое подростков. А сам виновник аварии попросту сбежал с места происшествия и даже не вызвал скорую. Несмотря на тяжесть обстоятельств, суд выпустил его из СИЗО под домашний арест. Родственники погибших опасаются, что водитель может избежать справедливого наказания.

— По факту аварии СУ СКР по Воронежской области возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц). В рамках расследования предстоит установить все обстоятельства аварии, собрать доказательную базу и дать правовую оценку действиям фигуранта дела, — отметили в СК.

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