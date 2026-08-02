Задержали водителя катера который наехал на ребенка Воронеже

Напомним, ДТП произошло в марте в городе Лиски. Парни ехали впятером на Hyundai Genesis по улице Свердлова в Лисках. В какой-то момент 23-летний водитель внезапно потерял контроль над машиной. Она на скорости вылетела с дороги, несколько раз перевернулась и врезалась в столб. В результате погибло двое подростков. А сам виновник аварии попросту сбежал с места происшествия и даже не вызвал скорую. Несмотря на тяжесть обстоятельств, суд выпустил его из СИЗО под домашний арест. Родственники погибших опасаются, что водитель может избежать справедливого наказания.