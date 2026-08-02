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На юге Волгограда огонь уничтожил четыре хозпостройки

Крупный пожар накануне поздно вечером потушили в частном секторе Кировского района Волгограда.

Крупный пожар накануне поздно вечером потушили в частном секторе Кировского района Волгограда. По сообщению очевидцев, на улице Бородинской огонь уничтожил три дома.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области в свою очередь сообщили, что горели четыре деревянные хозпостройки.

— 1 августа в 23:09 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Кировском районе Волгограда. Горели четыре деревянные хозяйственные постройки на площади 80 кв. м., — так прокомментировали пожар в МЧС региона.

Пожарные расчеты все потушили в 00:17 мск. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Фото из архива V102.RU.

Видео: канал «Волгоград» / МАКС.

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