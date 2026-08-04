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Уголовное дело возбуждено в отношении мигранта, пристававшего к школьнице во Владивостоке

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего иностранца, пристававшего к 16-летней девушке-подростку на детской площадке, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

О задержании мигранта полиция Приморья информировала накануне. Было установлено, что 1 августа 2026 года на улице Полковника Фесюна иностранец настойчиво предлагал несовершеннолетней встречи интимного характера, пытался поцеловать и отобрал её сотовый телефон для звонка на свой номер и сохранения контакта девушки.

Школьница смогла отбиться от домогательств, убежать и попросить помощи у прохожих, которые помогли ей связаться с отцом. Инцидент освещался в социальных сетях, в том числе представителями добровольной народной дружины, члены которой помогли задержать нарушителя.

Противоправная история заинтересовала председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который затребовал у главы регионального управления ведомства Эдуарда Трубчика доклад о ходе и результатах расследования.

Уголовное дело по этому инциденту расследуется по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ — покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Наказание по этой статье при наличии отягчающих обстоятельств — от 8 до 15 лет лишения свободы.

Иностранцам в России с непогашенной или не снятой судимостью будет отказано в предоставлении разрешения на временное проживание, ВНЖ или гражданства, согласно новому законопроекту, принятому депутатами Госдумы. Также был расширен перечень правонарушений, за которые иностранцы подлежат принудительному выдворению за пределы РФ.

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