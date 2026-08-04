Уголовное дело возбуждено в отношении мигранта, пристававшего к школьнице во Владивостоке

Иностранцам в России с непогашенной или не снятой судимостью будет отказано в предоставлении разрешения на временное проживание, ВНЖ или гражданства, согласно новому законопроекту, принятому депутатами Госдумы. Также был расширен перечень правонарушений, за которые иностранцы подлежат принудительному выдворению за пределы РФ.