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В Абхазии полностью восстановили электроснабжение после аварии на ГЭС

Отключение произошло около 19:30 мск по всей республике.

СУХУМ, 5 августа. /ТАСС/. Электроснабжение Абхазии, нарушенное из-за системной аварии на ИнгурГЭС, полностью восстановлено. Об этом сообщили в Минэнерго республики.

Ранее министерство сообщило о поэтапном восстановлении энергоснабжения. Отключение электроэнергии произошло около 19:30 мск по всей Абхазии, поэтапно свет начали включать с 22:00.

«Электроснабжение Республики Абхазия полностью восстановлено», — говорится в сообщении Минэнерго.

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